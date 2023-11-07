شادي كمال: مراسلو «القاهرة الإخبارية» يغطون أغلب العواصم حول العالم

قال شادي كمال، رئيس غرفة الأخبار المركزية بقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المراسلين لدى الشركة يُبلغون بالأخبار العاجلة ومن خلالها نطور تغطيتنا بقناة القاهرة الإخبارية، ويتم الاستفادة بهم في رسائل الهواء.

المراسلون لدى الشركة يغطون أغلب العواصم

وأضاف رئيس غرفة الأخبار المركزية بقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال حديثه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «دي إم سي»: «المراسلون لدى الشركة يغطون أغلب العواصم حول العالم الآن، ومن خلال المراسلين يتم تطوير الخدمة الإخبارية».

المراسلون يقدمون رسائل وتحليلات وحوارات مع ضيوف من قلب الحدث

وشرح كمال، بأن المراسلين يقدمون رسائل وتحليلات وحوارات مع ضيوف من قلب الحدث.

الطاهري: قطاع المراسلين أول العناصر التي تم اختيارها

ومن جانبه علق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن قطاع المراسلين أول العناصر التي تم اختيارها، حيث يتم الاعتماد عليهم في التدفق الإخباري المستمر، ويتم عمل اختبارات للمتقدمين لوظيفة المراسلين.