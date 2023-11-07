إسعاد يونس: «القاهرة الإخبارية» أصبحت عملاقة بعد عام واحد من انطلاقها

قالت الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، «في 31 أكتوبر 2022، بدأ إرسال قناة القاهرة الإخبارية، أحدث قناة إخبارية في مصر والشرق الأوسط، مولود جديد لا يسير على الطريق، بل مولود يحمل سنوات من الريادة، وعددًا كبيرًا من المهنية».

إسعاد يونس: تبث قناة القاهرة الإخبارية 16 برنامجًا

وأضافت إسعاد يونس خلال حلقة اليوم من برنامجها، أن «القناة تتنافس، مع عدد من المنافسين الأقوياء على الساحة، إذ تبث 16 برنامجًا، ولديها فريق قوي من المذيعين، وشبكة من المراسلين، ورغبة غير منتهية في المنافسة».

إسعاد يونس: القاهرة الإخبارية هي عاصمة الخبر

وتابعت إسعاد يونس بأن القناة بدأت إرسالها، يوما خلف الآخر، وتزداد المصداقية، وترتفع المشاهدات، لتصبح القاهرة الإخبارية هي عاصمة الخبر، تتميز بالحيادية والموضوعية والاتزان والمناقشات الجادة، وبعد عام واحد أصبحت القناة عملاقة.