شروط استحقاق معاش الشيخوخة.. أبرزها عدم امتلاك حيازة زراعية
كتب:
بسمة عبدالستار
11:30 ص | الإثنين 06 نوفمبر 2023
معاش- صورة أرشيفية
هناك عدد من الشروط يجب أن تتوافر في الشخص الذي يريد الحصول على معاش الشيخوخة أو معاش الأرامل، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الشروط الخاصة بذلك.
شروط استحقاق معاش الشيخوخة
1- أن يكون الشخص قد بلغ 65 عامًا أو أكثر.
2- عدم امتلاك حيازة زراعية أو امتلاك أقل من فدان.
3- أن يكون المُتقدم لا يتقاضى أي معاش آخر من التأمينات الاجتماعية.
4- ألا يكون مُؤمن عليه من قبل التأمينات الاجتماعية أو موظف.
الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الشيخوخة
وبالنسبة للأوراق المطلوبة ليستطيع الشخص الحصول على المعاش الخاص بالشيخوخة كالآتي:
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- شهادة الميلاد.
3- حيازة زراعية.
4- برنت خاص بالتأمينات الاجتماعية للتأكد من أنه غير مُؤمن عليه.
5- تدرج مهني من السجل المدني.
6- طلب صرف معاش من الشؤون الاجتماعية.