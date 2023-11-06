6 شروط لحصول الأرملة على معاش.. أبرزها ألا تكون موظفة

هناك عدد من الشروط يجب أن تتوافر في الأرملة التي تريد الحصول على المعاش الخاص بالأرامل، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الشروط الخاصة بذلك حسب ما ورد في قانون التأمينات والمعاشات.

شروط استحقاق معاش الأرامل

1- أن تتجاوز الأرملة سن الـ21 عامًا.

2- ألا تكون الأرملة موظفة أو مُؤمن عليها من قبل التأمينات الاجتماعية.

3- صورة بطاقة الزوج أو جواز السفر الخاص به أو تحقيق شخصية.

4- ألا يكون أو لدي زوجها المتوفي أي حيازة زراعية تزيد عن فدان.

5- أن لا تكون تحصل على معاش آخر من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

6- وجود إعلام وراثة وشهادة وفاة الزوج وقرار وصاية للأولاد.

أوراق الحصول على معاش الأرامل

وبالنسبة للأوراق المطلوبة ليستطيع الشخص الحصول على المعاش الخاص بالأرامل كالآتي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج المتوفي.

3- شهادة وفاة الزوج.

4- حيازة زراعية.

5- برنت من التأمينات الاجتماعية.

6- قرار وصاية على الأولاد إن وُجد.