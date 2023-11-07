غدًا.. المرشحون لانتخابات الرئاسة 2024 يختارون رموزهم الانتخابية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، وفقًا للجدول الزمني الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، غدًا الأربعاء، الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري، لاختيار المرشحين لخوض الانتخابات، الرموز الانتخابية.

الرموز وفقًا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح

وحددت الهيئة يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح، وكذلك اختيار المرشحين للرموز الانتخابية، وفقًا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز وفق ما نُشرت بالجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وهي الآتي: «نسر، نجمة، حصان، سلم، شمس، مركب، تليفون، أسد، نظارة، طائرة، مظلة، نخلة، ديك، ساعة يد، ميزان».