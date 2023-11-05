متى يحق للمرشح التنازل عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية الموعد الخاص بتنازل المرشح عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

تنازل المرشح حتى بعد بدء الدعاية الانتخابية

كما أنه يمكن للمرشح للانتخابات الرئاسية أن يتنازل لمرشح آخر حتى بعد بدء الدعاية الانتخابية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّه وفقًا للجدول الزمني يمكن لأي مرشح التنازل عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية لمرشح آخر، بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2023، وذلك قبل 15 يومًا فقط من بداية الاقتراع.

بدء الدعاية الانتخابية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 9 من شهر نوفمبر المقبل لبدء الدعاية الانتخابية، بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والرموز الانتخابية الخاصة بكل مرشح ونشرها في الجريدة الرسمية.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يومًا قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، كما حددت يوم 29 نوفمبرموعدا لتوقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر.