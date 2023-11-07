أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 7-11-2023

حافظت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق على استقرارها، حيث تراجعت بداية الأسبوع الماضي بنحو 3 جنيهات لكيلو الطماطم، في ظل توافر كميات كبيرة من المعروض، وتوقعات بتراجع الأسعار مره أخرى خلال الفترة المقبلة، وفق ما كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات الیوم

وأوضحت البوابة أنّ سعر كيلو الطماطم يتراوح اليوم بين 5 و10 جنيهات، وكيلو البطاطس بين 10 و14 جنيها، والبصل بين 15 و19 جنيها، والكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه، ويتراوح سعر الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 8 و9 جنيهات، والملوخية بين 3 و5 جنيهات، والبسلة بين 25 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، يتراوح سعر البرتقال البلدي بين 5 و7 جنيهات، والليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات، والعنب الأحمر والأصفر بين 30 و35 جنيها، والتفاح بين 20 و30 جنيهت، والبلح الرملي بين 8 و12 جنيها، ويتراوح سعر الجوافة بين 5 و10 جنيهات، والرمان بين 7 و15 جنيها.