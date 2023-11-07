اتحاد الناشرين يستعد لتنظيم معرضا للكتاب في سوهاج

يستعد اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده بالتعاون مع محافظة سوهاج وإدارة نادي المحليات بالمحافظة، لتنظيم معرض للكتاب بالمحافظة خلال الأيام المقبلة، بمقر نادي المحليات بمحافظة سوهاج.

موعد معرض سوهاج للكتاب

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«الوطن»: تم الاتفاق مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على تنظيم معرض ضخم للكتاب في نادي المحليات بمحافظة سوهاج، ومن المقرر أن يشارك فيه مجموعة كبيرة من الناشرين، وذلك في إطار العمل على نشر المعرفة في مختلف الأقاليم وخدمة أهالي المحافظة، ومن المقرر أن يفتتح المعرض في ديسمبر المقبل.

استعدادات معرض العراق

في سياق آخر كان اتحاد الناشرين المصريين، أعلن الإعداد لمعرض العراق الدولى للكتاب، والذي يقام فى الفترة من 8/12 حتى 18/12/2023، حيث تم تكليف إحدى شركات الشحن بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين فى المعرض بأسعار ملائمة لكل طرد شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب لمخازن شركة الشحن، على أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود ولا تحتوى على أى كتب ممنوعة أومخالفة لشروط المعرض أو أى كتب أثرية أومخطوطات أو كتب تراث قديم.