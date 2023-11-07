حركة نشطة بموانئ البحر الأحمر.. تداول 16 ألف طن و624 شاحنة

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حركة نشطة في حركة البضائع والشحنات، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الهيئة 7 سفن، وتم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و624 شاحنة و100 سيارة.

وتضمنت حركة الواردات 4500 طن بضائع، و348 شاحنة و86 سيارة، فيما تضمنت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، و276 شاحنة و14 سيارة.

ميناء سفاجا يستعد لاستقبال سفينة بوسيدون اكسبريس

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية (وصول/سفر) للسفينتين دليلة والحرية.

ميناء نويبع يتداول 2200 طن بضائع و175 شاحنة

كما شهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، وهي: آيلة، أور، بريدج وكوين نفرتيتي.

ويستعد ميناء بورتوفيق، اليوم، لمغادرة السفينة CECILIA وعلى متنها 5000 طن دقيق تصدير إلى اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 921 راكب بموانيها.