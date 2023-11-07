مواعيد إجراء قرعة الحج 2024.. «اعرف محافظتك إمتى والفئات الممنوعة»

أعلنت وزارة الداخلية البدء في إجراءات القرعة العلنية لموسم الحج 2024، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على مراحل وفق جداول زمنية محددة.

مواعيد إجراء قرعة الحج 2024- 1445

وحددت وزارة الداخلية جدول مواعيد إجراء القرعة العلنية لموسم الحج 2024- 1445، بدءا من يوم السبت الموافق 11-11-2023، وحتى يوم الخميس 16-11-2023، وجاءت على النحو التالي:

- السبت 11-11-2023، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة والجيزة والشرقية ومطروح).

- الأحد الموافق 12-11-2023، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية ودمياط والدقهلية والمنيا والقليوبية).

- الاثنين الموافق 13-11-2023، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة وبورسعيد والغربية وبني سويف وجنوب سيناء وأسوان).

- الثلاثاء الموافق 14-11-2023، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ والوادي الجديد والإسماعيلية والمنوفية والفيوم).

- الأربعاء الموافق 15-11-2023، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط والسويس والبحر الأحمر والأقصر).

- الخميس الموافق 16-11-2023، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج وقنا وشمال سيناء).

الحالات الممنوعة من أداء فريضة الحج

وكانت التقديم لحج القرعة 2024 انتهى اليوم الاثنين 6-11-2023، ويحظر على الفئات التالية السفر، وفقا لما أقرته وزارة الصحة، لكون هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لمخاطر العدوى.

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوى.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض «القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام».

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة.