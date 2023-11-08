الهلال الأحمر المصري يكشف عن طرق التبرع لإغاثة أهالي قطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن طرق التبرع لأهالينا في قطاع غزة في فلسطين، نتيجة الاعتداءات الغاشمة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي من العام الجاري.

طرق التبرع لأهل غزة في فلسطين

وأفادت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن طرق التبرع لأهالي قطاع غزة، هي:

- أونلاين: من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation .

- مندوب: الاتصال بـ15322 (داخلي 3) واترك الاسم، العنوان، رقم المحمول، والمبلغ وسيتم التواصل معك خلال ساعات.

- رسالة نصية: أرسل رسالة نصية من أي محمول على رقم 9770 واكتب فيها فلسطين (قيمة الرسالة 5 جنيهات).

- فوري: من أي مكان لديه ماكينة فوري كود 99981

- بنك القاهرة: حساب رقم 8384/501/30

- IBAN من خلال الرقم التالي EG440004103000000305010008384

- بنك ‏CIB على رقم 100035211157

- كود تسويقي 911111

‎- البنك العربي الإفريقي الدولي حساب رقم 702 379-3910-001

- بنك SAaIB فرع المعادي حساب رقم 2820302932110010

- بنك مصر على الحساب رقم 911111

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، إن الهلال الأحمر مستمر في إرسال المساعدات والإغاثات الطبية والغذائية، إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن كل المساعدات تكون وفقا لتطلبات واحتياجات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ودخولها يكون بالتعاون معها.