إزالة 91 حالة تعد على الأراضي الزراعية في قرى البحيرة (صور)

شنت أجهزة مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات، ما أسفر عن إزالة 91 حالة بمساحة 21362 مترا مربعا في نطاق 11 مركزا.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في البحيرة

وتضمنت الإزالات 12 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 6000 متر مربع، بنطاق قرى الأبعادية وشرنوب وزواية غزال بدمنهور، عبارة عن أعمدة خرسانية وقواعد وسملات وأسوار مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت وشدات خشبية.

ومن بين الإزالات أيضًا 18 حالة بمساحة 4865 مترا مربعا بقريتي المسين وكوم زمران بالدلنجات، عبارة عن مبان وأسوار طولية وعرضية وأسقف وأعمدة خرسانية.

إزالة أعمدة خرسانية

كما أزالت الحملات11 حالة بمساحة 3503 أمتار مربعة بنطاق قرية فيشا بالمحمودية، عبارة عن مبان بالطوب الأحمر وسملات وأعمدة خرسانية، و13 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 1648 مترا مربعا عبارة عن مباني قواعد وسملات خرسانية واعمدة خرسانية بالرحمانية، و12 حالة بمساحة 1186 مترا مربعا بقريتي كوم البركة وسيدى غازي بكفر الدوار، عبارة عن مبان بالطوب الابيض وأعمدة خرسانية، و4 حالات بمساحة 700 متر مربع بقريتي محلة الأمير وادفينا برشيد.