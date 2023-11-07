افتتاح مركز دائم للامتحانات الفورية لمحو الأمية في السويس

وفرت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع السويس، مقرًا دائمًا للامتحانات الفورية يعمل جنباً إلى جنب مع المركز الرئيس بالحي، وذلك بمنطقة المثلث.

العمل بالمقر الجديد

وقالت سيدة حسن الرفاعي مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في محافظة السويس، إنه جرى توفير مركز دائم للامتحانات الفورية لمحو الأمية بجمعية أبناء الشرقية خلف مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة المثلث مباشرةً أمام مزلقان الإسماعيلية، وسيتم العمل به بمعرفة فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

مواعيد العمل بالمقر الجديد لمحو الأمية بالمثلث

وتابعت مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في محافظة السويس، أنه جرى تخصيص يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ويوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء، للعمل بالمقر الجديد.

المقر الجديد يعمل جنباً إلى جنب مع المقر الرئيسي

ووأشارت إلى أن هذا المقر يعمل جنبا الى جنب مع المقر الرئيسى للفرع، في مدينة تعاونيات القاهره عمارة 180 بجوار استراحة المقاولون العرب، خلف مسجد أحمد بن حنبل أمام مدارس بدر الدولية، والذى يتم فيه عقد الامتحانات الفورية يوميا من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية

كيفية التواصل مع فرع محو الأمية في السويس

ولفتت إلى أنه للتواصل والاستفسار عن أى شيئ يخص العمل موبايل:01140587506أو: 01227610192، وفي حالة عدم الرد رجاء ترك رسالة واتساب على نفس الأرقام أو الخاص للصفحة الرسمية للفرع، وسيتم الرد فى أقرب وقت ممكن ان شاء الله.