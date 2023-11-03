رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وفاة عاطل بعد سقوطه من نافذة شقته

كتب:

محمد بركات
03:15 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
الداخلية

الداخلية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بسقوط أحد الأشخاص من شقة بعقار كائن بدائرة القسم.. بالإنتقال تبين سقوط (عاطل"له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) من نافذة الشقة المشار إليها مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة ، وتوفـى عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقين "مستأجرين للشقة محل الواقعة").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما قاما بالإمساك بالمجنى عليه حال شروعه فـى سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما- مستأجرة لأصدقائهما، وبتفتيشه بمعرفتهما عثرا بحوزته على (2 هاتف محمول ) أحدهما خاص بالمجنى عليه والآخر لشخص آخر، وأنهما تعرضا لواقعة سرقة هاتف محمول من الشقة محل سكنهما ، على إثر ذلك قاما بإصطحاب المذكور وإحتجازه داخل الشقة وتقييده والتعدى عليه بالضرب بعصا جلدية لإتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وقاما بفك قيده لإطعامه إلا أنه قام بمغافلتهما والقفز من شرفة إحدى الغرف وسقوطه أرضاً.. وأرشدا عن الحبل والعصا الجلدية المستخدمين فـى الواقعة.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 5 أطنان من مخدر الحشيش بقيمة 350 مليون جنيه في البحر الأحمر

هل تقبل معاهد معاوني الأمن التحاق الفتيات بها؟.. «الداخلية» توضح 

خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

«الداخلية» تُعلن قبول الدفعة التاسعة من معاوني الأمن

«الداخلية»: تحرير 211 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط ‏62 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين في الفيوم
بقلم محمد بركات