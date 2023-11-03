وفاة عاطل بعد سقوطه من نافذة شقته

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بسقوط أحد الأشخاص من شقة بعقار كائن بدائرة القسم.. بالإنتقال تبين سقوط (عاطل"له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) من نافذة الشقة المشار إليها مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة ، وتوفـى عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقين "مستأجرين للشقة محل الواقعة").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما قاما بالإمساك بالمجنى عليه حال شروعه فـى سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما- مستأجرة لأصدقائهما، وبتفتيشه بمعرفتهما عثرا بحوزته على (2 هاتف محمول ) أحدهما خاص بالمجنى عليه والآخر لشخص آخر، وأنهما تعرضا لواقعة سرقة هاتف محمول من الشقة محل سكنهما ، على إثر ذلك قاما بإصطحاب المذكور وإحتجازه داخل الشقة وتقييده والتعدى عليه بالضرب بعصا جلدية لإتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وقاما بفك قيده لإطعامه إلا أنه قام بمغافلتهما والقفز من شرفة إحدى الغرف وسقوطه أرضاً.. وأرشدا عن الحبل والعصا الجلدية المستخدمين فـى الواقعة.