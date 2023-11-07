الأرصاد: 5 أسباب وراء ظهور الشبورة الكثيفة في الصباح

حذرت الأرصاد الجوية، قائدي المركبات، من استمرار الشبورة الكثيفة، والتي ترتب عليها انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، على الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى كل الطرق القريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والمؤدية إلى السواحل الشمالية ومدن القناة والسواحل الشرقية، وتمتد إلى وسط سيناء وشمال الصعيد.

الشبورة مستمرة 5 أشهر

وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة منار غانم في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشبورة مستمرة لنحو 5 أشهر مقبلة، وهي الأسابيع المتبقية من فصل الخريف، وطوال فصل الشتاء، ولكن بنسب متفاوتة ووفقا للأحوال الجوية، حيث تظهر في حالة وجود استقرار في حالة الطقس واستقرار التوزيعات الضغطية، أما في حالة الاضطرابات الجوية تختفي الشبورة تماما.

5 أسباب وراء ظهور الشبورة الكثيفة

وأضافت «غانم»، أن هناك 5 أسباب وراء ظهور الشبورة الكثيفة، وهي كالآتي:

- التوزيعات الضغطية في طقس هذا الوقت من العام.

- اختلاف نسب الرطوبة التي تتكون على المسطحات الزراعية.

- تأثير المرتفعات الجوية المختلفة في الخريف والشتاء.

- هدوء سرعات الرياح.

- الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 22 درجة مئوية.