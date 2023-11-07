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«الأرصاد»: العظمى بالقاهرة 30 درجة.. وأجواء مائلة للبرودة ليلا بمعظم الأنحاء

كتب:

شريف سليمان
09:40 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الأرصاد

الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مازالت تتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما عمل على حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية بالإضافة إلى الارتفاعات الطفيفة في قيم الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين.

العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة

وأضافت «منار غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة، وبالتالي، سيستمر الطقس حتى درجة النهار حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية».

انخفاض قيم الحرارة ليلا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترة الليل، تنخفض قيم الحرارة يكون ملموسا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر، أي في فترة الفجر والصباح الباكر، وتكون الأجواء في هذه الفترة مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، والفارق بين قيم الحرارة نهارا وليلا يتجاوز 10 درجات في بعض المحافظات».

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بقلم شريف سليمان