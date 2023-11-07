عاجل.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة كثيفة على بعض الطرق

فيما تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

ويشهد اليوم، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 22 درجة مئوية.