أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق والمحلات.. استقرار ملحوظ

تشهد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارا ملحوظا، بعد تراجع أسعار الأعلاف، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عبر موقعها الرسمي على «فيسبوك».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق والمحلات، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البیضاء

- يتراوح سعر الدجاج الأبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة ما بين 67 و68 جنيهًا.

- سعر الدجاج الساسو داخل المزرعة يتراوح ما بين 97 و98 جنيها.

- سعر كيلو الفراخ البلدي يتراوح بين 110 و111 جنيها في المزرعة.

- سعر الفراخ الأمهات بين 64 و65 جنيهًا، وذلك أرض مزرعة.

- سعر الدجاج الأبيض يصل للمستهلك بين 76 و78 جنيها.

- سعر الفراخ البلدي في محلات الطيور الحية 120 و125 جنيها.

- سعر الدجاج الساسو في الأسواق ما بين 107 و110 جنيهات.

- سعر الفراخ الأمهات في محلات الطيور الحية ما بين 74 و75 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية تشهد هدوءا ملحوظا، ليتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 30 و30.25 جنيه، فيما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 10 و11 جنيها، ويتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 14 و15 جنيها، كما يتراوح سعر ساسو بيور ما بين 21 و 22.5 جنيه.