أعلنت الإدارة العامة للمرور في الإسكندرية، منذ قليل، فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بعد انتهاء الشبورة المائية، وبدء تحسن الرؤية تدريجيًا، وجرى تسيير حركة المرور للسيارات

وأُغلق طريقا الإسكندرية الصحراوي والزراعي، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي بسبب الشبورة الكثيفة التي تعيق الرؤية على الطرق السريعة.

إعادة فتح طريقي الإسكندرية الصحراوى والدولي

وتأخر فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي قليلًا عن الموعد المقرر له مسبقًا، حيث تقرر غلقه من 4 فجرا حتى 8 صباحا، أو مع تحسن الرؤية، وهو القرار الذي جعل الفتح يتأخر قليلًا بسبب صعوبات الرؤية

سبب غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

جاء ذلك بعدما أغلقت الإدارة العامة للمرور في الإسكندرية، منذ ساعات عدة، الطريقان بسبب الشبورة المائية لتفادي وقوع حوادث حفاظا على سلامة المواطنين.

فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

ورصدت «الوطن» بدء تحرك السيارات في مدخل الإسكندرية على طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، حيث أكد ضباط المرور لقائدي السيارات فتح الطريق فور الانتهاء من العوامل الطبيعية المتمثلة في الشبورة المائية، مع التأكيد على القيادة بحرص شديد.