بروتوكول تعاون بين ميناء الإسكندرية وتشينجداو الصيني

وقعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اتفاقية تعاون مع ميناء تشينجداو الصيني تتضمن تبادل التعاون والخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظم الموانئ الخضراء والذكية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وأفريقيا والذي تنظمه وزارة النقل، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب المصري اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وعن الجانب الصيني سو جيانغوانغ مدير عام ميناء تشينغداو وذلك بحضور قطاع النقل البحري برئاسة اللواء بحري رضا إسماعيل.

مذكرات تفاهم

كما وقعت وزارة النقل عددا من مذكرات التفاهم وهي الآتي:

- توقيع اتفاقية الشروط والأحكام لتوطين وصناعة 500 عربة شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عاما بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيريك».

- توقيع مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مصنع لأجهزة الإشارات بين القومية لسكك حديد مصر وشركة «GTS» التابعة لمجموعة «CBS» الإسبانية.

- توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة اسكودا للتوسع في التعاون في مجال إدارة وتشغيل ورش صيانة الوحدات المتحركة «جرارات – عربات».

تجهيز المعدات

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها تسعى إلى تحسين القدرات الخاصة بأعمال صيانة وعمرة الوحدات المتحركة سواء القدارات الفنية للعنصر البشري الموجود بالهيئة أو القدرات الفنية للورش وتجهيزها بالمعدات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة وأساليب الصيانة والتشغيل.