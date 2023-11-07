«صرف الإسكندرية» تستعد لنوات الشتاء بـ11 إجراء عاجلا.. اعرفها

أيام قليلة وتبدأ نوات الإسكندرية الشتوية، واتخذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية 11 إجراء عاجلًا للتعامل استعدادًا لها، حيث جرى تنظيم اصطفاف لسيارات ومعدات الشركة بمحطة التنقية الشرقية، للوقوف على إمكانياتها وحالتها والخبرة الفنية للسائقين، والتعامل الفوري والسريع مع الأزمات والطوارئ تزامنا مع بدء موسم الشتاء لهذا العام.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 11 إجراء عاجلًا نفذته شركة الصرف الصحي للتعامل مع أمطار الإسكندرية وموسم النوات بحسب ما كشفه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم على هامش الوقوف مدي الجاهزية الفنية للمعدات والسيارات بالشركة لمجابهة والتعامل مع الأزمات والكوارث.

إجراءات لمواجهة أمطار الإسكندرية

- تطهير يبدأ من فصل الصيف لجميع مكونات الشبكة.

- مراجعة الحالة الفنية للمحطات والمعدات.

- التنسيق بشكل مبكر مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة.

- تحديد النقاط الساخنة لتكون ذات أولوية حرجة للتمركز بها اثناء النوات.

- أعمال المحاكاة لمراجعة كفاءة استيعاب الشبكة بالكباري والأنفاق الهامة للحفاظ على السيولة المرورية أثناء الأمطار الغزيرة.

إجراءات تنفيذية خلال موسم أمطار الإسكندرية

- المتابعة الدورية مع هيئة الأرصاد الجوي ورفع حالة الطوارئ فور ورود تحذيرات بالأمطار لتتمركز معدات وسيارات الشركة في المناطق المحددة لها.

- تخفيض مناسيب البيارات.

- وضع عدد من الإجراءات التي تساعد علي الإسراع من استيعاب كميات مياه الأمطار الغزيرة.

- انعقاد غرفة الطوارئ علي مدار الساعة لاستقبال شكاوي المواطنين، والمتابعة اللحظية للحالة بالإسكندرية.

تطوير معدات ومشروعات قومية للتعامل مع أمطار الإسكندرية

- توفير المعدات الحديثة للقدرة علي التعامل مع النوات الشديدة بالإسكندرية.

- تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي أو لتخفيف الأعباء عنها بفصل مياه الأمطار.

وأشاد بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تحت قيادة محافظة الإسكندرية، لئلا يعاني أي مواطن بالإسكندرية أثناء النوات.