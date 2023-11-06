خريطة قطع الكهرباء غدا بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلن مجلس مدينة دسوق قطع الكهرباء، غدا الثلاثاء، عن عدة مناطق للصيانة الدورية عن مدينة دسوق بعدة أماكن للصيانة الدورية، وفقا لجدول الصيانة الدوري الذي تعتمده كهرباء دسوق بالمدن والقرى التابعة لها، لذا سيتم قطع الكهرباء عن الأماكن التي ستخضع للصيانة، غدا الثلاثاء.

أماكن قطع الكهرباء غدا

حدد مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ مواعيد تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، غدا الثلاثاء، لمدة 3 ساعات لأعمال الصيانة بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرا.

أماكن قطع الكهرباء غدا

وأوضح مجلس مدينة دسوق أماكن تخفيف الأحمال، غدًا الثلاثاء، بشارع الميدان وشارع بنك مصر وشارع جابر الريفي وشارع سعد.

نصائح كهرباء دسوق عند تخفيف الأحمال

وأهاب مجلس مدينة دسوق بكفر الشيخ بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء، غدا الثلاثاء، بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا عقب عودة التيار الكهربائي واستقراره، وناشدت أصحاب المستشفيات والمخابز والمحال الخدمية، بتوفير مغذ بديل فترة فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء بالفترة الصباحية.