«السياحة»: استرداد 122 قطعة أثرية من 10 دول العام الماضي

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن نجاح قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار خلال العام المالي 2022-2023، من تنظيم 228 معرضا أثريا مؤقتا ونحو 1274 نشاطا ثقافيا وتواصلا اجتماعيا، فضلا عن 77 دورة وبرنامجا تدريبيا وتأهيليا، إضافة إلى 3 معارض خارجية.

وأضافت الوزارة، أنّ إنجازات وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار، تمثلت في تدريب نحو 1618 من العاملين بالوزارة عبر نحو 98 دورة تدريبية بـ23 محافظة، وبلغت الساعات التدريبية نحو 4204 ساعة.

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنّ إنجازات الإدارة العامة للآثار المستردة خلال العام المالي 2022-2023، تمثلت في استرداد نحو 122 قطعة أثرية من 10 دول، لافتة إلى الانتهاء من 37 مشروعا أثريا في نحو 27 محافظة مصرية.