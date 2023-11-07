قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 56 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال، 56 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الفلسطينية «وفا».

اعتقال 56 فلسطينيا من الضفة الغربية

فمن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا، ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 22 مواطنا، ومن رام الله، اعتُقل 11 مواطنا، ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إياد عصام حربي عوضات (19 عاما) من مخيم عقبة جبر، وأحمد عبد الله مغالسة من بلدة العوجا، اما من جنين، فاعتقل الاحتلال سليمان أبو الرب، ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان.