افتتاح ملتقى توظيفي يوفر 1300 فرصة عمل لشباب أسوان

أعلنت وزارة العمل عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة أسوان، ملتقى التوظيف الرابع للشباب من الجنسين وذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك بإحدى الأندية الرياضية بأسوان، حيث يوفر 1300 فرصة عمل، في 30 شركة من شركات القطاع الخاص، ضمن العديد من التخصصات والمجالات العلمية والنظرية والفنية، والذي افتتحه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

يأتي ذلك في إطار سعى المديرية لتنفيذ سياسة الوزارة نحو دعم وتشغيل الشباب للقضاء على البطالة، بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثماري، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون مع الشركات والمصانع العاملة في المحافظات، وكذلك توفير فرص العمل اللائقة والحقيقية لدمج الشباب في سوق العمل.

توفير فرص العمل بشكل مستمر

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، في تقرير للوزارة، أن الملتقى يعكس اهتمام مديرية العمل بتوفير فرص العمل وبشكل مستمر متى توافرت في المشروعات والمنشآت، ومن خلال جهد مبذول لحصر فرص العمل بأعدادها ومواقعها، ومن خلال خلق علاقات مع القطاع الخاص لكسب الثقة وتوجيهه نحو استيفاء فرص العمل الشاغرة لديه عن طريق مديرية العمل، لضمان الحيادية والعدالة في توزيع الفرص على أبناء أسوان.

وأشار إلى أن ذلك من منطلق اهتمام القيادة السياسية بقضايا الشباب وعلى رأسها التشغيل والتدريب وإيجاد فرص العمل بشكل مباشر أو غير مباشر، والذي ظهر بشكل واضح في الآونة الأخيرة من خلال المشروعات القومية العملاقة التي أقيمت في العديد من المحافظات، ومنها محافظة أسوان التي استوعبت تنفيذ أكبر مشروعين لإنتاج الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، والذي ساهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب الأسواني.

تطبيق الحد الأدنى للاجور

وأكد مدير المديرية أنه جرى الاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة الفرص، وكذلك الشروط والأحكام التي نص عليها قانون العمل، والتعرف على احتياجات ومتطلبات كافة الشركات المشاركة في الملتقى واستعدادها لتشغيل شباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وبدون مؤهل للعمل بداخلها، مؤكداً متابعة المديرية وأجهزتها لفرص العمل التي سيتم شغلها بعد استلام الشباب لها.