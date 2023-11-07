وزير النقل المغربي يشيد بمنظومة السكك الحديدية في مصر

أشاد وزير النقل المغربي، المهندس محمد عبدالجليل، بمحاور التنمية التي ترتكز عليها منظومة التطوير بالسكة الحديد بمصر، من وحدات متحركة أو بنية أساسية ونظم التحكم والسيطرة وكذلك تطوير الورش، إضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري من خلال عرض تقديمي للمحاور.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير المغربي، من جانب المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والوفد المرافق له من قيادات وزارة النقل بالمغرب الشقيق بمحطة مصر بالقاهرة، للتأكيد على سبل التعاون بين البلدين في مجال النقل، وذلك على هامش حضوره فعاليات مؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

بدأت الزيارة باستقبال الوزير والوفد المرافق له في بهو المحطة، حيث أبدى إعجابه الشديد بالمظهر الجمالي والتنظيمي للمحطة، التي تجمع بين التراث القديم والحاضر، كما شملت الزيارة جولة في متحف السكة الحديد الذي يوضح مراحل تطور وسائل النقل عبر العصور المختلفة وخاصة السكة الحديد بمصر، والذي يحتوى على نحو 700 نموذج من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية، وجرى تقديم شرح وافٍ للقطع والمخطوطات والنماذج الموجودة.

وأعرب الوزير المغربي، عن سعادته بمستوى المتحف وقيمة القطع التاريخية الموجودة به، والدالة على عراقة السكك الحديد المصرية وريادتها، مؤكدا أهمية المتحف كمزار سياحي للمصريين والعرب والأجانب.