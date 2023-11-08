«الإسكان»: طرح كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية في حلوان اليوم

أعلن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية الجديدة، طرح 52 وحدة سكنية في مدينة حلوان بالقاهرة، كاشفا أن اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر نوفمبر، وهذا هو أول يوم لطلب سحب كراسة الشروط بمبلغ 351 جنيهًا، وهذا من خلال مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بمدينة حلوان.

وأوضحت وزارة الإسكان، أن الوحدات سيتم طرحها بداية من 21 نوفمبر 2023 بنظام التخصيص، وحالتها كاملة المرافق وبنصف تشطيب، لافتة إلى أن مساحتها تبدأ من 70 إلى 97 متر، وبتسهيلات في السداد وأسعار تنافسية.

وأكدت الوزارة، أن معاينة الوحدات السكنية تجرى بشكل يومي معدا الجمعة، مشيرة إلى أن الوحدات ستكون جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2024.

أسعار شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة في حلوان

وقالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن أسعار شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة في حلوان، كالآتي:

- يتراوح سعر المتر بين 7475 و7549 جنيهًا.

- سعر الشقة مساحة 90 مترًا يبلغ سعرها 686 ألف جنيه.

- سعر الشقة مساحة 67 مترًا يبلغ سعرها 507 آلاف جنيه.

شروط تخصيص وأنظمة السداد شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

- سداد 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.

- تتراوح قيمة جدية الحجز بين 50 و65 ألف جنيه (10%)

- سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.

- سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

- يتم سداد باقي سعر الشقة (50%) المتبقية على أقساط شهرية على 5 أو 10 أو 15 سنة، وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل.

- فائدة 7% على باقي سعر الشقة.

- منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.