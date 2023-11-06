«الغاز الطبيعي» في الشرقية.. الخدمة تدخل 34 قرية و«الإسكان» تنفذ 6 مشروعات

شهد مركز الحسينية دخول خدمة الغاز الطبيعى لأول مرة فى قرى المركز، كما نفذت مديرية الإسكان عدداً من المشروعات تمثلت فى إنشاء وحدات إطفاء وموقف سيارات وسوق حضارية، وذلك فى إطار النهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين.

إنشاء وحدة حماية مدنية وموقف سيارات بتكلفة 5 ملايين

وقال المهندس محمد محفوظ، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الشرقية، إنه تم تنفيذ 6 مشروعات بتكلفة 21 مليوناً و900 ألف جنيه ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى مركز الحسينية.

وأوضح لـ«الوطن»، أنّ قرية «سعود» شهدت إنشاء وحدة حماية مدنية «إطفاء»، وموقف سيارات بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، كما تم إنشاء وحدة حماية مدنية فى بحر البقر تكلفتها 3 ملايين و900 الف، ووحدة حماية مدنية فى قهبونة بتكلفة 3 ملايين و600 ألف، بالإضافة إلى سوق حضارية بمنشأة أبوعمر بتكلفة 7 ملايين وتضم محلات وهنجراً وساحة كبيرة وشبكة مياه ووحدة إطفاء، لافتاً إلى الانتهاء من 3 مشروعات بنسبة 100%، فيما وصلت نسبة التنفيذ فى باقى المشروعات إلى 85%.

وقال مجدى البقرى، من سكان الحسينية، إن موقف السيارات فى «سعود» ساعد على تنظيم حركة المواصلات وقضى على العشوائية، حيث كانت السيارات تقف فى الشوارع، ولكن مع تنفيذ المبادرة تم تخصيص أرض للموقف وعمل تاندات ودورات مياه، لافتاً إلى أن الموقف يخدم الأهالى فى السفر من الحسينية إلى محافظة الإسماعيلية والقنطرة، بالإضافة إلى الخطوط الداخلية التى تربط قرية سعود بالقرى المجاورة مثل قرى الإخيوة والمناجاة وبحر البقر والصالحية، وغيرها.

وأشار إلى أن وحدات الحماية المدنية تخدم الأهالى بشكل كبير وكانت مطلباً ملحاً، بعد أن مثّل اندلاع الحرائق فى القرى مشكلة كبيرة بسبب تأخر سيارات الإطفاء التى تدفع بها الحماية المدنية نظراً لبعد المسافة بين مدينة الحسينية والقرى التابعة لها: «حال نشوب حريق فى منزل أو محل أو أى مكان كان الأهالى يتدخلون لإخماد النيران يدوياً، ويشارك فى ذلك الرجال والسيدات على حد سواء، وذلك لتجنب تفاقم الكارثة لحين وصول الحماية المدنية، أما إذا كان الحريق كبيراً فلا يستطيع الأهالى السيطرة عليه، فدائماً ما تكون الخسائر جسيمة، ولكن وجود وحدات الإطفاء فى القرى يضمن التدخل السريع من الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة».

وشهد مركز الحسينية أيضاً دخول مشروع الغاز الطبيعى، وأعلنت وزارة البترول فى وقت سابق أنه بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» تم إطلاق مبادرة من أجل تخفيف تكلفة التعاقد على الاشتراك للغاز الطبيعى بالمنازل فى مختلف المدن والقرى، خاصة النائية والمناطق التى دخلت ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وأوضحت أن سعر الاشتراك الشهرى أقل من ربع سعر أسطوانة البوتاجاز، مشيرة إلى أن المواطن عندما يذهب للتعاقد على توصيل الغاز الطبيعى إلى منزله يدفع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات دون فوائد، وهى تكلفة تعتبر أقل من سعر الأسطوانة بكثير.

وذكرت الوزارة أنه تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعى فى مركز الحسينية بقريتى شهداء بحر البقر 2 وبحر البقر 4، وذلك بعد الانتهاء من مشروع الغاز فى القريتين، مضيفة أنه تم توصيل الغاز لعدد آخر من القرى، وجارٍ العمل على تسريع إجراءات التعاقد لتوصيل الغاز إلى الوحدات السكنية فى باقى القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الخدمة الحضارية وتسهيل تقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

وقال الحاج إسماعيل البقرى، مقيم بقرية بحر البقر 4، إن القرية شهدت تنفيذ عدد من المشروعات ضمن «حياة كريمة» حيث تم إنشاء مركز شباب ومكتب بريد ومحطة صرف صحى، كما تم إدخال خدمة الإنترنت قبل شهرين، وأيضاً تم الانتهاء من توصيل خطوط الغاز الطبيعى بالقرية، وتوثيق الاشتراكات لإدخال الغاز للمنازل، مشيداً بخدمة توصيل الغاز الطبيعى، قائلاً: «أبنائى يسكنون فى مدينة الحسينية، ولديهم خدمة الغاز الطبيعى منذ سنوات، بينما أضطر لشراء الأسطوانة بأسعار تتراوح بين 85 و100 جنيه، أما الآن وبعد إدخال خدمة الغاز إلى القرية ستكون تكلفة استهلاكه أقل من سعر الأسطوانة».

وقال محمود نصر، أحد أهالى قرية قهبونة، إن توصيل خدمة الغاز لم يكن ضمن طموحات كثير من الأهالى، وأكثر ما كانوا يفكرون فيه هو مياه الشرب والصرف الصحى والمدارس والوحدات الصحية، ولكن جاءت مبادرة «حياة كريمة» لتضيف لهم خدمات أخرى مثل الغار الطبيعى، مشيراً إلى أنه بادر بالاشتراك فى المشروع، وقدم الشكر للجهات المختصة التى بادرت بسرعة تنفيذ المشاريع.

تطوير 13 كوبرى لتسهيل الانتقال واختصار المسافات

من جانبه، قال محمد عبدالمنعم رمضان، رئيس مجلس مدينة ومركز الحسينية، إن خطوط الغاز الطبيعى تم توصيلها لـ34 قرية، فيما توقف المشروع فى 7 قرى أخرى بسبب وجود كتل سكنية متفرقة وجارٍ العمل على حل المعوقات، وسيتم توصيل الغاز فور الانتهاء من حلها

وأكد أن مشروع الغاز الطبيعى حظى باستحسان الأهالى فى مختلف القرى، خاصة أنه سيتم توفير هذه الخدمة التى لا تستغنى عنها أى أسرة بأسعار مخفضة، ولفت إلى أن العديد من الطرق شهدت أعمال رصف وتطوير سواء تلك التى تربط القرى ببعضها أو تربط الحسينية بالمدن والمحافظات الأخرى، مضيفاً أنه تم تبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى؛ لتسهيل حركة الانتقالات والمواصلات واختصار الوقت اللازم للانتقال من مكان إلى آخر.

37 مشروعاً بقطاع الشباب والرياضة

وتابع: «كما شملت المشروعات 37 مشروعاً بقطاع الشباب والرياضة، تنوعت ما بين مراكز الشباب وتطوير مراكز وملاعب، وذلك بهدف تنمية قدرات الشباب واستيعابهم رياضياً، أملاً فى خلق كوادر رياضية جديدة، واكتشاف المواهب»، مشيراً إلى أن مراكز الشباب بالقرى مراكز نموذجية تضم الألعاب والأنشطة الرياضية كافة، وقطاع كرة القدم أصبح لديه أفضل الملاعب المؤهلة لإقامة المسابقات الرياضية.