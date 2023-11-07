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«الإسكان» تدعو الشركات الخاصة للمشاركة في تصميم محطة صرف أكتوبر

كتب:

أيمن حمزة
10:12 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الإسكان تعلن طرح بناءً وتصميم وتشغيل محطة صرف صحي بأكتوبر

الإسكان تعلن طرح بناءً وتصميم وتشغيل محطة صرف صحي بأكتوبر

دعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدعم فني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، الشركات والتحالفات المهتمة، للتقدم بطلبات التأهيل المسبق، للدخول في منافسة للفوز بعقد مشاركة، وفقًا لأحكام القانون 67 لسنة 2010، وتعديلاته، لتصميم وبناء وتمويل وصيانة ونقل ملكية محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في ضوء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص.

ونوهت الوزارة، بأن ذلك يتم من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص، وإعادة ملكية أصول المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حالة تشغيلية جيدة، بعد انتهاء مدة المشروع، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في العقد.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لطالبي التأهل أن يتقدموا في شكل شركات منفردة أو تحالف شركات، على أن يوضح مستند التأهيل المسبق كافة معايير التأهيل، وسيتم إرسال مستند التأهيل المسبق الخاص بالمشروع بالبريد الإلكتروني، وذلك وفق طلب رسمي من الشركات أو التحالفات المهتمة مرسل على البريد الإلكتروني 6oct-wwtp@mof.gov.eg.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.