«الإسكان» تطرح محلات تجارية للبيع في «الشيخ زايد» و«أخميم»

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد طرح 13 محلا تجاريا بمساحات تتراوح من 18متر مربعا إلى 90 متر مربعا، أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13، للبيع بالمزاد العلني الأربعاء 29 نوفمبر.

طرح محالات تجارية للبيع في الشيخ زايد

ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية لجهاز مدينة الشيخ زايد، على أن يجرى طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر الجهاز.

وأعلن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة طرح تنفيذ خط بديل قطر 1000متر مربع بطول نحو 1.8 كيلومتر يربط محطة رفع الصرف الصحي رقم 6 حتى الطريق القائم جنوب منطقة ابني بيتك المرحلة الثالثة في المدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

بيع 6 محال تجارية بأنشطة مختلفة

وقال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إنه جرى بيع 6 محال تجارية بأنشطة مختلفة وصيدلية بمبنى السوق التجارية بمنطقة الخدمات شمال المدينة، في مزاد علني وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد.