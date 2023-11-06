تطهير ترعة الرشاح بحي حلوان (صور)

قام حي حلوان بتكليف من اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، وإدارة وحدة الرصد والأجهزة المعنية وبالمساهمة مع إدارة الري بحلوان باستكمال أعمال التطهير ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير من ترعة الرشاح بمنطقة الملاءة.

التخلص من القمامة

وأشار حي حلوان بمحافظة القاهرة إلى أنه يتم التخلص من نواتج التطهير والقمامة والمخلفات علي جانبي الترع باستخدام لوادر وسيارات ومعدات الحي بالمساهمة مع ادارة الري في إطار التصدي لكافة أشكال التعديات علي المجاري المائية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وأهمية بذل الجهود لتوعية المواطنين بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف حفاظا على الصحة العامة.

خدمات للمواطنين

يأتي ذلك في ضوء تعليمات محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.