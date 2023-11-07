برلماني: غزة أصبحت مقبرة للأطفال وطواقم الإغاثة باعتراف الأمم المتحدة

قال النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، إن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال والصحفيين وطواقم الإغاثة باعتراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش متسائلًا: «أين المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة؟ وماذا ينتظر العالم لكي يخرج عن صمته وتخاذله ووقوفه متفرجًا على حرب الإبادة والمجازر البشرية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل؟»

نائب: ما يحدث في غزة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي

واضاف الوليلى فى بيان له اليوم، إن ما يحدث من جيش الاحتلال الصهيونى ضد الفلسطينيين وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى والبشرية جمعاء مشيراً الى أن حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والذي استمر لمدة شهر كامل أدى الى سقوط ومقتل أكثر من 10 آلاف من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال.

تحذير من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية

وحذر من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والدموية ضد الشعب الفلسطيني، مطالباً من المجتمع الدولي بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة سرعة التدخل لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لحربها غير المسبوقة في التاريخ ضد الفلسطينيين.