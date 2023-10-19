سفير فلسطين: ملف الجرائم الإسرائيلية أمام الجنائية الدولية منذ حرب 2014

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن ملف الجرائم الإسرائيلية موضوع أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ حرب عام 2014، ويجري إضافة ملفات حول الجرائم الإسرائيلية المتواصلة أولاً بأول، ويتم توثيق هذه الجرائم.

التحقيق في جرائم إسرائيل

وأضاف «اللوح»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أنهم طلبوا من المحكمة بعد أن أقرت بولاية دولة فلسطين الجغرافية والسياسية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبوا بضرورة التحرك والتحقيق في هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني لجلب المسؤولين عنها في هذه المحكمة.

وأشار إلى أن هذا المطلب يتابعه وزير الخارجية، وهناك طاقم من القانونيين والحقوقيين الفلسطينيين والعرب والأصدقاء، والذين يتعاملون مع هذا الملف بشكل متوصل.

إدخال المساعدات لغزة

ووجه السفير الفلسطيني الشكر لمصر على متابعتها واهتمامها بإدخال المساعدات سواء من مصر أو من دول عربية وشقيقة والتي وصلت إلى مطار العريش منذ عدة أيام، ونأمل ألا يتم تعطيل هذه المساعدات من قبل إسرائيل، لأنها من عطلت وصول هذه المساعدات.