مفكر فلسطيني: تغطية «القاهرة الإخبارية» لحرب غزة تعكس اهتمام مصر بقضية فلسطين

أشاد المفكر الفلسطيني محمد أبو سمرة، بتغطية قناة القاهرة الإخبارية للأحداث في فلسطين، واصفا إياها بقناة احترافية.

قناة القاهرة الإخبارية عكست أهمية حجم اهتمام الإعلام بالقضية الفلسطينية

وقال «أبو سمرة»، في حوار مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن القناة تمتلك مراسلين في كل مكان في فلسطين، وتغطي الأحداث بشكل كامل ودقيق.

وأضاف أنَّ تغطية قناة القاهرة الإخبارية تعكس الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنَّ مصر تعتبر القضية الفلسطينية من أهم الملفات في دائرة اهتمامها، مؤكّدًا أنَّ مصر لا تقتصر مساعدتها للقضية الفلسطينية على القنوات الإعلامية، بل تمتد إلى كل مؤسسات الدولة.