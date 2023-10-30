سعر قنطار القطن اليوم في مزادات محافظات مصر.. يبدأ من 9 آلاف

يزداد البحث بشكل يومي عن سعر قنطار القطن اليوم في مصر، سواء في الوجه القبلي أو البحري؛ إذ تشهد هذه الأيام موسم حصاده في مصر، وتنعقد المزادات الخاصة ببيعه، والتي تحددها وزارة الزراعة، وذلك على حسب نوعه، وتكون المزادات بعد حصاده في المحافظات، مثل الفيوم والغربية والدقهلية وكفر الشيخ.

وجرى المزاد على أنواع القطن جيزة 95، وجيزة 94، ليتراوح سعر قنطار القطن اليوم ما بين 9 و10 آلاف جنيه، على حسب نوع القطن والمنطقة أو المحافظة.

سعر قنطار القطن اليوم

وتنشر الوطن، من خلال السطور التالية، سعر قنطار القطن اليوم، في محافظات الوجهين القبلي والبحري، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية، التابعة لمجلس الوزراء المصري.

سعر قنطار القطن اليوم في مصر

- سعر قنطار قطن أبشواي، 10 آلاف و80 جنيهًا.

- سعر قنطار القطن دسيا نحو 10 آلاف و60 جنيهًا.

- سعر قنطار القطن الإكثار منيا الحيط، 10 آلاف جنيه.

- سعر قنطار قطن الحادقة، 10 آلاف و20 جنيهًا.

- قنطار قطن يوسف الصديق سجل 10 آلاف و40 جنيهًا.

- قنطار قطن الروضة سجل نحو 9980 جنيهًا.

- قنطار القطن الإكثار إطسا بلغ 9960 جنيهًا.

- قنطار القطن الإكثار رحمي سجل 9980 جنيهًا.

أنواع القطن في مصر

وتتنوع أنواع القطن في محافظات مصر، ما بين متوسط التيلة، وهو جيزة 95 وتجرى زراعته في الفيوم، وقطن طويل التيلة وهو جيزة 94، وتجرى زراعته في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ.