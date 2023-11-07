محافظ قنا: الانتهاء من أعمال محور «أبو تشت - دار السلام» بنسبة 73%

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع محور «أبو تشت – دار السلام»، للتأكد من انتظام معدلات تنفيذ المشروع، والوقوف على المعوقات ووضع الحلول الفورية لها.

المحافظ يتفقد مشروع كوبري فوق النيل

وتفقد محافظ قنا، مسار المحور بما يتضمنه من الجسر البري والأعمال الصناعية كالكباري والأنفاق والبرابخ لتفادي تقاطعات الطرق والترع الطولية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل.

وتابع المحافظ جولته بتفقد الكوبري المقام على نهر النيل بنسبة تنفيذ بلغت 70%، كما تفقد أعمال تمهيد التربة الزلطية وتركيب أعمدة الإنارة والنيوجيرسي بطول المحور، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال الخاصة بالمحور داخل نطاق محافظة قنا بلغت 73%.

المحافظ يستمع لشرح تفصيلي للمشروع

واستمع محافظ قنا خلال جولته بالمحور إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن مكونات المشروع ونسب التنفيذ، والجدول الزمني للإنتهاء من تنفيذ المحور بالكامل، مشيدا بالجهد المبذول من جميع الأجهزة التنفيذية خلال تنفيذ المحور، و تذليل أي عقبات تعترض انتظام سير العمل .

وأكد المحافظ أن إنشاء محور «أبوتشت – دار السلام» يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن تقليل المسافات بين المحاور المقامة على نهر النيل إلى 25 كيلومترا كحد أقصى، لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقي والغربي للنيل، والمساهمة في فتح مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية ومشروعات التنمية المستدامة.

يذكر أن محور «أبو تشت - دار السلام» يتم تنفيذه بطول 28 كيلومترا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبو تشت والطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام، حيث تقع مساحة 15.5 كيلومتر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا، و 12.5 كيلومتر داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج، و يتكون المحور من اتجاهين بإجمالي عرض 28.7 متر، يشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية، ويضم المحور 30 عملا صناعيا وهي «كوبري النيل بطول 1.3 كيلومتر- 15 كوبري علوي – 8 برابخ – 6 أنفاق».