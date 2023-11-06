محافظ قنا يبحث توسيع مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مركز قوص

ناقش اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اختيار المواقع المقترحة لإنشاء محطة وسيطة لتجميع القمامة في مركز قوص، في إطار بدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة، التي تتضمن مصنعًا لتدوير المخلفات ومدفنًا صحيًا، وذلك بتمويل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد نصر، مدير إدارة البيئة، والدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والمهندس الحسيني محمد، مدير فرع جهاز شؤون البيئة بقنا.

استعراض المواقع المقترحة لاختيار الأنسب

واستعرض محافظ قنا، عددا من المواقع المقترحة بمركز قوص لاختيار أنسب موقع مطابق للاشتراطات، وأهمها البعد عن الكتلة السكنية، لإقامة محطة وسيطة لتجميع وترحيل القمامة من مدينة قوص والقرى المحيطة بها، لاستكمال منظومة جمع ونقل القمامة وخفض تكاليف عمليات النقل لمواقع التخلص المباشر للمخلفات.

المحافظة تسعى للارتقاء بمنظومة النظافة

من جانبه، قال محافظ قنا، إن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا، نظرًا لخطورته على صحة المواطن والبيئة، مؤكدًا حرصه الشديد على الارتقاء بمنظومة النظافة، من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى مواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها، وذلك ضمن منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة، وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الجمالي والحضاري، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة.