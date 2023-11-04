محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مستشفى الرمد وعائشة المرزوق

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إحلال مستشفى الرمد بمدينة قنا، ومركز عائشة المرزوق لطب الأسرة بقرية المحروسة ويتم تنفيذهما بتبرع مجموعة المرزوق بالكويت، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سمر عاطف مدير التخطيط والمشروعات بالمديرية وعدد من القيادات التنفيذية.

مستشفى الرمد في قنا

استعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمستشفى التي تقع على مساحة 4428 م2، مؤكدا أهمية إعادة تشغيل مستشفي الرمد بعد تأهيلها كونها الوحيد الذي يقدم خدمة الرمد لأبناء المحافظة، ومن ثم تعد نقلة هامة في طريق تقديم الخدمات الطبية الدقيقة بالمحافظة، بما يٌسهل على المواطن حصوله على الخدمة الطبية اللازمة دون عناء.

كما تابع الموقف التنفيذي لأعمال التشطيبات النهائية بمركز عائشة المرزوق لطب الأسرة بقرية المحروسة والواقع على مساحة 4 آلاف متر مربع، ومكونة من طابق أرضي، وطابقين علويين وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 90 %.