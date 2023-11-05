محافظ قنا يشهد فعاليات الدورة التدريبية «المرأة تقود في المحافظات»

شهد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، إفتتاح فعاليات الدورة التدريبية لبرامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» والتي يتم تنظيمها بالتعاون ما بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور أحمد مختار محاضر التدريب وإيمان علي وعلاء الدين حسن عضوا الأكاديمية الوطنية للتدريب والمهندسة إيمان محمد علي المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتور محمد كمال منسق المحافظة.

المرأة تقود المحافظات

ومن جانبه، قال محافظ قنا، إن البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات المصرية» هو أحد برامج «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، والذي يستهدف تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية، والاستثمار في تدريبها، من خلال تصميم البرامج لتراعي تحفيز مهارات القيادة والإدارة الحديثة لتتبوأ المرأة المصرية مكانتها التي تستحقها عن جدارة، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تقتحم العمل الإداري والقيادي وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

كما ثمن الداودي جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤي والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم علي أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.