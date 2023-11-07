«تعليم القاهرة» تفوز بـ16 مركزا في بطولة ألعاب القوى لمدارس التربية الفكرية

نظمت إدارة التربية الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم في القاهرة، بطولة إقليم القاهرة الكبرى في ألعاب القوى وكرة السلة لمدارس التربية الفكرية لمحافظات «القاهرة - الجيزة - القليوبية» في مركز شباب العباسية الرياضي، بمشاركة طلاب مدارس التربية الفكرية «الإعاقة الفكرية وطلاب الدمج»، حيث تشمل البطولة عددا من ألعاب القوى «الوثب الطويل - جلة - عدو 100 متر» وكرة السلة بنين وبنات.

ألعاب القوى وكرة السلة

وبدأت مراسم البطولة بطابور عرض على أنغام الموسيقى الوطنية للمحافظات الثلاثة «القاهرة - القليوبية - الجيزة»، دقيقة حدادا على أرواح أشقائنا الفلسطينين، والسلام الجمهوري لمصر، حيث بدأت فعاليات المسابقة في الألعاب المختلفة ثم إعلان النتيجة والتكريم.

وكرّم أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، الطلاب ذوي الهمم للمحافظات الثلاثة، مؤكدا أنّ ما حققوه من إنجازات غير مسبوقة يدل على قدراتهم العالية وما يتمتعون به من إمكانيات فى مجابهة التحديات وتجاوزها، وأنّ المديرية تعمل على تذليل الصعاب وتوفير المناخ المناسب لتمكينهم من المشاركة الفعالة وجذبهم في شتى المجالات، ما يساعد على الاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم، متمنيا لهم مزيد من التوفيق والنجاح والتميز.

نتيجة بطولة ألعاب القوي

وحققت محافظة القاهرة 16 مركزا على مستوى البطولة، كما يلي.

- سباق (100م عدو) بنات توحد الطالبة ملك أحمد (المركز الأول) - الطالبة كنزى محمد سيد ( المركز الثالث ).

- سباق (100م عدو) بنات تأخر عقلي - الطالبة سمر أحمد علاء (المركز الثاني) الطالبة ملك أحمد ( المركز الثالث).

- كرة سلة بنين محافظة القاهرة (مركز أول).

- دفع الجلة بنين داون سيندروم - الطالب يوسف صبحي (المركز الأول).

- دفع الجلة بنين توحد - الطالب محمود أحمد محمد (المركز الأول).

- دفع الجلة بنات داون سيندروم - الطالبة حبيبة على يحيى (المركز الأول).

- دفع الجلة بنات توحد - الطالبة ملك أحمد عبدالفتاح (المركز الأول).

- دفع الجلة بنات تأخر عقلي - الطالبة ملك أحمد عبد القادر (المركز الثاني).

- كرة السلة بنات محافظة القاهرة (المركز الأول).

- وثب طويل بنين داون سيندروم الطالب مروان خالد عبدالحميد (المركز الأول).

- وثب طويل بنين توحد - الطالب محمود أحمد محمد، (المركز الأول) - عمر سعيد عبدالنبي (المركز الثالث).

- وثب طويل بنين تأخر عقلي الطالب ياسر صلاح محمود (المركز الثالث).

- وثب طويل بنات داون سيندروم الطالبة بسملة خالد ( المركز الثاني) - حبيبة علي (المركز الثالث).

- وثب طويل بنات تأخر عقلي الطالبة سهر أحمد علاء (المركز الثالث).