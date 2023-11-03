باحث: يوجد تغير في الإعلام الغربي من العدوان الإسرائيلي عكس بداية الحرب

قال أكرم عطا الله، باحث في الشؤون الإسرائيلية، إن هناك تغير في موقف الصحافة الغربية تجاه القضية الفلسطينية والحرب على غزة، وإن كان طفيفا، لكن هناك تراجع عن التأييد المطلق والأعمى لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أنه لا يأخذ موقفا أيضا على شكل تقارير تتناول الانتهاكات بحق المدنيين في غزة، أو عرض صور توضح فظاعة جرائم الاحتلال اللإنسانية.

وأضاف عطا الله، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في الأيام الأولى للحرب على غزة، رأينا موقف الصحف الغربية يصطف كليةً مع المحتل الإسرائيلي، ولكننا الآن بسبب عنف العدو الذي تجاوز حدا لا يمكن وصفه، طرأ بعض التغير على موقف الغرب.

وتابع الباحث في الشؤون الإسرائيلية: «العدوان الإسرائيلي على غزة لا يمكن تجاوزه ولا يمكن تزييفه أصلاً من فيديوهات تصور الجرائم والقصف، وزعها أصدقاء فلسطين حول العالم، ليتم حشد الكثير من الشعوب والمؤسسات للوقف بجانب القضية الفلسطينية».