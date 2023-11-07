حالة الطقس غدا الأربعاء 8-11-2023.. شبورة وأمطار رعدية على عدّة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية نهارا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية كثيفة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

ويشهد الغد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الأربعاء 8-11-2023.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 23 درجة مئوية.