«القصير» يكرم وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية

كرم الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، صباح اليوم السبت، في ورشة العمل الختامية للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح موسم 2022-2023، في القاهرة لحصول الدقهلية على المراكز الأولى في توريد محصول القمح.

تكريم وكيل وزارة الزراعية بالدقهلية

وقال الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن»، أتقدم بالشكر لكل العاملين بقطاع زراعة الدقهلية لما قاموا به من زراعة ومتابعة وحصاد وتوريد في محصول القمح، وحازت محافظة الدقهلية على المراكز الأولى في توريد محصول القمح، حيث قامت الدقهلية بتوريد ما يقارب 350 ألف طن قمح هذا الموسم وتم توريد باقي الكميات في المحافظات المجاورة نظرا لاستيعاب السعة التخزينية بالدقهلية.

الرئيس السيسي شجع الفلاحين على زراعة القمح

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام برفع السعر ليصل إردب القمح 150 كيلوجراما إلى 1500 جنيه، مما شجع الفلاحين والمزارعين على زراعة القمح وتوريده للمطاحن والصوامع في محافظة الدقهلية ومساحة القمح هذا العام في زيادة عن العام الماضي بـ10 آلاف فدان.