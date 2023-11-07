محافظة البحر الأحمر تعلن حاجتها لتوظيف 36 مهندسا.. اعرف الشروط

أعلنت محافظة البحر الأحمر حاجتها لتشغيلد 36 مهندسًا للعمل بنظام السركي للعمل بالديوان العام، والوحدات المحلية، في تخصصات عمارة ومدني وتخطيط وكهرباء.

مطلوب مهندسين للعمل بالبحر الأحمر

وكشف إعلان محافظة البحرالأحمر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف المهندسين ان يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة، وألا يتجاوز عمره 35 عاما ومن المقيمين بمدن البحر الأحمر.

الأوراق المطلوبة لوظائف المهندسين

وأوضحت أنه على الراغب في التقدم لوظائف المهندسين أن يتقدم بطلب باسم وكيل أول وزارة السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر ويرفق به صورة البطاقة، وصورة شهادة الميلاد والرقم القومي والموقف من التجنيد والخدمة العامة للإناث وصورة نقابة المهندسين ورقم الهاتف والمدينة التي يرغب العمل بها.

إطلاق مبادرة مشروعك لتشغيل الشباب

وفي سياق آخر أطلقت وزارة التنمية المحلية المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بعدد 6 مدن بالبحر الأحمر بالمشاركة مع البنوك الوطنية بهدف تذليل العقبات أمام المواطن وجهات التمويل المختلفة عن طريق التعاون بين المواطن والدولة والبنوك المشاركة، ويتميز البرنامج بتقديم دراسات جدوى دقيقة وآليات جاذبة للشباب فى جميع المشروعات.