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العائدون من غزة يشكرون مصر على حسن الاستقبال: شعب عظيم

كتب:

شروق مراد
02:55 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
أحد العائدين من غزة

أحد العائدين من غزة

أعرب أحد العائدين من قطاع غزة لقناة القاهرة الإخبارية، عن امتنانه للشعب المصري العظيم على حسن الاستقبال، موجّها الشكر للقائمين على المنظومة الصحية، لجهودهم في علاج نجل شقيقته المصاب بالكانسر.

أحد العائدين: بعد 32 يومًا وجدنا فرصة للخروج إلى مصر

وأوضح أحد العائدين، أنّه فوجئ بما حدث في غزة، وخاطب سفارة بلاده التي نسقت مع السفارة المصرية للعبور إلى مصر، موضحا أنّه فور وصوله إلى معبر رفح، وجد في استقباله سيارات الإسعاف لنجدة المصابين.

أحد العائدين: بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعاون

وأعرب آخر، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على السماح بفتح معبر رفح، مؤكدا أنّ مصر وفلسطين إخوة على الدوام.

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بقلم شروق مراد