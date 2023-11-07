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متخصص في الشأن الإسرائيلي: سلطات الاحتلال تواصل منهج الإبادة الجماعية لغزة

كتب:

مريم جاد
12:25 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
متخصص في الشأن الإسرائيلي

متخصص في الشأن الإسرائيلي

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إنَّ غزة تشهد دمارا، وسلطات الاحتلال تستمر في منهج الإبادة الجماعية، فهذه الحكومة المتطرفة لن يكون لها مكانًا في إسرائيل بمجرد انتهاء الحرب.

دولة الاحتلال ستدفع ثمن الإخفاق

وأضاف «مطاوع» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا ينوز»، أنَّ دولة الاحتلال ستدفع ثمن الإخفاق في يوم 7 أكتوبر وستدفع ثمن الانقسام داخل اليهود، وستفعل كل ما يمكن أن يعرقل أي مسار لانتهاء الحرب.

وتابع أنَّ الجزء الأساسي لإيجاد مسار سياسي أن يبتعد «نتنياهو» عن الحكم، فالوضع السياسي لا يشهد أي تحرك فعلي حقيقي الآن، لأن أي حلول سياسية، لن تحدث إلا بعد انتهاء الحرب.

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بقلم مريم جاد