للإداريين والأخصائيين.. «التعليم» تطلق مسابقة وتخصص جوائز مالية للفائزين

وجَّهت وزارة التربية والتعليم، دعوة للإداريين والأخصائيين بالمدارس الحكومية المصرية والإدارات التعليمية للتقديم في المسابقة الدينية الكبرى بوصفهم عنصرا أساسيا في العملية التعليمية، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الثقافة الدينية بين أطراف العملية التعليمية، وذلك من خلال كتابة بحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين:

موضوعات المسابقة

- «المواطنة» أساس المجتمع المتماسك في ضوء قراءتك كتاب «عقد» المواطنة من إصدارات سلسلة رؤية للفكر المستنير، اكتب بحثا عن المواطنة وأثرها في تماسك المجتمعات.

- للإيمان أثر في تزكية النفس وطمأنينتها في ضوء قراءتك كتاب «المختصر الشافي في الإيمان الكافي» من إصدارات سلسلة رؤية للفكر المستنير اكتب بحثًا عما لا يُستغنى عنه في قواعد الإيمان.

شروط المسابقة

- أن يكون المشارك من الموظفين العاملين في إحدى المدارس الحكومية المصرية والإدارات التعليمية عدد صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس 48 بهوامش (2,45 سم ).

- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسود) متبوع باسم السورة ثم (:) ثم رقم الآية.

مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين 4 في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد اسم الناشر رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء رقم الصفحة، وإذا كان المرجع مقالا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال اسم الدورية، رقم المجلد العدد مكان النشر سنة النشر، رقم الصفحة، يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها .

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

- الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 مارس 2024.

جوائز المسابقة

تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين كما يلي المركز الأول : 4000 جنيه، والمركز الثاني: 3000 جنيه، والمركز الثالث 1500 جنيه، من المركز الرابع إلى العاشر: 1000 جنيه.