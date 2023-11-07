«التعليم» تحذر الطلاب المتغيبين عن الدراسة: «هيتخصم من مجموعك»

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا هاما للطلاب المتغيبين باستمرار من المدرسة، وعدم المواظبة على الحضور، والذين تخطوا نسبة الغياب وفقا للائحة الانضباط المدرسي الصادرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

غياب الطلاب

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب غير المواظبين على الحضور للمدرسة والذين تخطوا نسبة الغياب، لن يحصلوا على الدرجات النهائية في نتيجة نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك بعد خصم 3 درجات نتيجة المواظبة وفقاَ للائحة الانضباط المدرسي.

إثابة للطلاب المواظبين

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم إثابة الطلاب المواظبين في الحضور والانضباط السلوكي بخمس درجات تضاف إلى المجموع الكلي، وذلك في سنوات النقل فقط، ويتم تقسيمها كالتالي:

- نسبة المواظبة على الحضور من 95% إلى 100% يتم منح الطلاب ثلاث درجات.

- نسبة المواظبة على الحضور من 90% إلى أقل من 95% يتم منح الطلاب درجتين.

- نسبة المواظبة على الحضور من 85% إلى أقل من 90% يتم منح الطلاب درجة واحدة.

- يمنح درجتان للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب أي مخالفات من المستوى الأول أو الثاني أو الثالث.