انخفاض محدود في أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 8-11-2023 في مصر

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 8-11-2023 في مصر، داخل الشركات والمصانع، إذ تبين أن الأسمنت الرمادي تراجع بنحو 28 جنيهًا فقط للطن.

أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك

وبحسبما أعلن رسميًا عن أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 8-11-2023 في مصر، سجل سعر الأسمنت الرمادي 2405 جنيهات للطن للمستهلك.

أسعار الأسمنت للمستهلك

«الوطن» تنشر أسعار الأسمنت اليوم في المصانع والشركات أي يضاف إليها النقل وهامش الربح، وبلغ سعر شيكارة الأسمنت نحو 120 جنيهًا، وتتفاوت الأسعار بحسب نوع الأسمنت والمصنع أيضًا وهي كالتالي.

- أسمنت المعلم 2190 جنيها.

- أسمنت السهم 2090 جنيها.

- أسمنت الفهد 2090 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2050 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

- أسمنت المسلح 2090 جنيها.

- جنوب الوادي 2050 جنيها.

- أسمنت المخصوص 2155 جنيها.

- أسمنت السويس 2175 جنيها.

- أسمنت السويدي 2055 جنيهات.

- أسمنت العسكري 2095 جنيها.

- أسمنت النصر 2150 جنيها

- أسمنت المهندس 2170 جنيها.

- أسمنت تايتان 1950 جنيها.

- أسمنت المصري 2170 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2180 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2160 جنيها.

- أسمنت حلوان 2180 جنيها.

- العسكري بني سويف 2180 جنيها.

- أسمنت المنيا 2150 جنيها.

- أسمنت التعمير 2180 جنيها.

- أسمنت قنا 2160 جنيها.

- أسمنت الماكس 2090 جنيها.

- أسمنت النهضة 2090 جنيها.

- أسمنت المصريين 2080 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 2090 جنيها.

- أسمنت البرج 2090 جنيها.

- أسمنت السد العالي 1990 جنيها.

- أسمنت أسوان 1985 جنيها.

- أسمنت الصعيد 1970 جنيها.

- أسمنت أسيوط 1990 جنيها.