رجل شرطة ومدير أعمال وسجَّل 700 هدف.. من هو والد بيلينجهام؟

«لاعب وشرطي ومدير أعمال».. جميعها وظائف امتهنها مارك بيلينجهام، والد الظاهرة جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، الذي كان سببًا رئيسيًا في خروج نجم الأسود الثلاثة للنور، وجعله أحد أفضل لاعبي أوروبا في فترة وجيزة.

من هو والد بيلينجهام نجم ريال مدريد؟

مارك بيلينجهام الأب، كان لاعب كرة قدم إنجليزي، وشغل مركز المهاجم في أندية عدة، بينها ساوثهام يونايتد، كان معروفًا بقدرته التهديفية، إذ نجح في تسجيل أكثر من 700 هدف طوال مسيرته، معظمها في دوريات الدرجة الأدنى في إنجلترا، قبل أن يعتزل اللعب عام 2020 بسبب إصابة في الرباط الصليبي للركبة.

إلى جانب مسيرته الكروية، عمل بيلينجهام الأب شرطيا، ما ساهم في تكوين شخصيته القوية والصارمة، التي انعكست على نجله، جود بيلينجهام، الذي أصبح أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم.

بدأت علاقة بيلينجهام الأب بعمله كوكيل أعمال لابنه عام 2019، عندما كان جود يلعب في نادي برمنجهام سيتي، إذ ساعد ابنه على تحقيق النجاح في مسيرته الكروية وحلمه الذي طالما راوده، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في عام 2021.

كيف تدخل والد بيلينجهام ليجعل نجله ضمن الأعلى راتبا في ريال مدريد؟

بمساعدة والده، حقق جود بيلينجهام قفزة هائلة في مسيرته الكروية، إذ انتقل من الحصول على 145 جنيها إسترليني في الأسبوع، إلى راتب سنوي يتجاوز 2.5 مليون جنيه إسترليني، فيما وصل إلى 21 مليون يورو في ريال مدريد، ومن المتوقع أن يرتفع راتبه بعد الموسم الحالي بناءً على أدائه الاستثنائي الذي أنقذ الملكي في مرات عدة.

بيلينجهام هو هداف ريال مدريد الأول هذا الموسم بـ13 هدفًا، في 13 مباراة، آخرها ثنائية الفوز 2-1 على برشلونة في الكلاسيكو.